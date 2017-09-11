Ураган "Ирма" затопил центр Майами

Некоторые районы города Майами в штате Флорида оказались затопленными в результате удара тропического шторма "Ирма".

Финансовый район Майами Брикелл затоплен, высота подъема воды составила там около 60 см. Многие улицы города превратились в реки. Более миллиона жилых домов остались без электричества.

Власти штата ранее распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибло не менее 27 человек.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп весьма обеспокоен дальнейшим продвижением урагана вдоль побережья Флориды и внимательно следит за этим.

Ураган "Ирма" добрался до материковой части штата Флорида, к югу от города Нейплс. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Без света остаются более 3 млн домохозяйств.

"Ирма" обрушилась на остров Марко у западного побережья Флориды со скоростью ветра до 192 км/ч, но с тех пор ураган ослаб, и ему была присвоена более низкая, вторая категория.

Пока известно о трех погибших в результате стихийного бедствия, сообщае ВВС.

В своем последнем обновлении в 3:00 по Гринвичу в понедельник Национальный центр ураганов США заявил, что скорость ветра в урагане "Ирма" сейчас достигает 160 км/ч.

По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, к понедельнику ожидается, что скорость урагана "Ирма" еще снизится и он станет тропическим штормом.

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибло не менее 28 человек.