Тюлень-детеныш попытался украсть у дайвера камеру

Дайвер Кэролайн Робертсон-Браун во время своей рабочей поездки на острова Фарн у побережья Нортамберленда пережила необычный инцидент. Детеныш тюленя выхватил у нее камеру и попытался с ней удрать, передает Daily Mail.

Инцидент произошел во время съемки популяции серых тюленей, ради которой она с другими дайверами прибыла на остров Фарн.

"Аппаратура для подводной съёмки стоит приличных денег, и я не могла просто так дать выиграть морскому обитателю эту игру", - прокомментировала дайвер.

В итоге непредвиденной борьбы женщина сумела сделать несколько удивительных живых снимков с молодым тюленем, пишет korrespondent.net