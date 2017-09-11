В порт Одессы прибыл десантный корабль Турции

В порт Одессы с дружественным визитом прибыл турецкий большой десантный корабль Bayraktar с курсантами Академии ВМС Турции на борту. Об этом сообщает ВСМ ВС Украины на своей странице в Facebook.

"Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании ВМС ВС Украины, экскурсии по городу и другие мероприятия", – говорится в сообщении.

По информации турецкой стороны, в период с 5 по 25 сентября в ВМС Турции проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств.

Кроме того, курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания в навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги, сообщает korrespondent.net

В Одессе корабль будет находиться до 12 сентября. Bayraktar также совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря.