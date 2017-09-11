Швеция проведет крупнейшие за 20 лет военные учения

Крупнейшие за последние 20 лет военные учения Aurora 2017 пройдут в Швеции с 11 по 29 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны Швеции.

Учения пройдут на море, на земле и в воздухе. Основными местами проведения учений станут Стокгольм и его окрестности, шведский остров Готланд и город Гетеборг.

Планируется участие около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции, пишет korrespondent.net

Помимо шведских военных в учениях примут участие и в общей сложности 1500 солдат из разных стран и, в частности, из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, США и Франции.

Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.