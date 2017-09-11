"Здесь очень много могил, накрытых деревянными балками. Дерево сгнило, но все равно сохранилось достаточно хорошо. На дне мы обнаружили обрезки ткани", - рассказал publika.md директор Национального агентства археологии Влад Ворник.



Специалисты предполагают, что в обнаруженных могилах хоронили христиан. Они не исключают, что в зоне могут быть и захоронения людей других вероисповеданий: "Это кладбище, протяжённостью в километр, расположено неподалеку от средневекового города, основанного в XIV веке татаро-монголами. По мнению специалистов, город может быть более древним и вдвое больше того, что обнаружили в Старом Оргееве".



Археологи нашли в захоронениях около 20 бронзовых монет и 30 железных гвоздей: "В основном бронзовые. Одна или две серебряные, времен хана Узбека, 1311-1341 годов. Этот гвоздь нашли между балками. Сильно окислен."



"Находки археологов говорят о том, что наша история началась на несколько веков раньше, в 1369, то есть наш род старше", - говорит мэр села Наталья Петря.



Как назывался обнаруженный на равнине реки Ботна средневековый город, пока неизвестно. Мэрия Костешт и Яловенский районный совет выделили на археологические раскопки 20 тысяч леев.