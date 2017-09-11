В Италии затопило западное побережье, есть жертвы

В Италии сильные ливни привели к масштабным подтоплениям в Ливорно, жертвами непогоды стали семь человек, сообщает Corriere della Sera.

За два часа в Ливорно выпало 260 миллиметров осадков, что вдвое больше от нормы. В результате непогоды были затоплены десятки домов.

Тела четырех человек были найдены в затопленном доме в городе. Все они были членами одной семьи – отец, мать, двухлетняя девочка и дедушка. Спасателям удалось спасти лишь четырехлетнюю девочку.