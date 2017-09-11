В центре столицы запланированы отключения воды

Столичный поставщик воды объявляет об отключениях по нескольким адресам в центре столицы.

Останутся без воды потребители, проживающие на улице Измаил, 84–86 (включая номера с дробью), на улице Л. Толстой, 63, 70–72 (включая номера с дробью) и на бульваре Штефана чел Маре, 6, во вторник, 12 сентября, с 09:00 до 09:00, передаёт IPN.



По информации АО „Apă-Canal Chișinău”, отключения связаны с необходимостью выполнения работ по подключению нового участка водопровода. Поставщик рекомендует потребителям обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки подачи воды.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.