В Дрокии отметили 60-летие со дня основания сахарного завода

Премьер-министр Павел Филип посетил Дрокиевский сахарный завод по случаю 60-летия со дня основания предприятия.

«Предприятие является образцом и примером для других экономических агентов во многих отношениях. Прежде всего вам удалось объединить старые и современные традиции. Завод также является примером иностранных инвестиций для Республики Молдова», - сказал Филип, поздравляя сотрудников предприятия.

В то же время он подчеркнул, что сахарный завод является доказательством эффективного использования потенциала страны в агропромышленный комплекс, создавая значительную добавленную стоимость, рабочие места и поддерживая местную экономику, передает Молдпрес.

Кроме того премьер-министр отметил, что вскоре будет введен в эксплуатацию третий блок ТЭЦ на биогазе, подчеркнув, что инвестиции в производство биогаза выводят предприятие в один из лидеров «зеленой энергии» в Молдове. Еще одно замечание о том, как экспорт Молдовы может развиваться в контексте наших растущих отношений с Европейским союзом, в прошлом году сахзавод достиг рекордного объема продаж.

Также Павел Филип участвовал в фестивале «Сладкая королева», который проходил в Дрокии.