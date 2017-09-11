Полиция Британии придумала способ защиты от террористов на автомобилях

Британские власти намерены выложить на улицах Лондона специальные шипы для того, чтобы останавливать злоумышенников, планирующих на автомобилях таранить толпу людей. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт Службы столичной полиции Британии.

Сеть с шипами получила название "Коготь". Как отмечают создатели, она способна остановить движущийся грузовик. Для того чтобы развернуть ее на дороге, достаточно двух человек.

При наезде на шипы колеса автомобиля будут проколоты, после чего сама сеть намотается на покрышки и движение транспортного средства будет остановлено, сообщает РИА Новости

Как рассказали в полиции, первая сеть уже размещена рядом с правительственными ведомствами Великобритании на улице Уайтхолл.

За последние два года случаи намеренного наезда автомобиля на пешеходов получили распространение по всей Европе. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв. Такие атаки в разное время случались во Франции, Германии, Испании и Великобритании.







