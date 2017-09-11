Поток трудовых мигрантов из Молдовы в РФ сократился

По данным экспертов РАНХиГС, к началу лета в Россию приехали почти 10 миллионов иностранцев, из них 4,2 миллиона - трудовые мигранты (люди, указавшие при въезде, что их цель в России - "работа по найму"). Это на 300 тысяч человек больше, чем год назад.

В основном едут из стран СНГ. А поток из дальнего зарубежья, наоборот, сократился. Число иностранцев, приехавших из развитых западных стран, более чем в 2,5 раза меньше показателей докризисного 2014 года, а по отдельным странам, таким, как Италия, Испания, США, Великобритания, - в 3-7 раз. В то же время единственные страны - члены СНГ, откуда трудовых мигрантов стало меньше,- это Украина и Молдавия, сообщают vedomosti.md

Стремление трудовых мигрантов легализоваться на рынке труда России проявилось отчетливо, что доказывает и статистика. "Мигранты понемногу адаптируются и к новым правилам, и к новой экономической реальности, чего нельзя сказать о российских работодателях, которые, напротив, не торопятся оформлять мигрантов: число присланных ими уведомлений о заключении договоров с иностранными работниками снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании РАНХиГС.

Кроме того, иностранцы адаптировались к патентной системе (поначалу многим казалось, что платить по патенту дорого), к низкому курсу рубля и к нарушению их прав (относятся к этому как к неизбежности), продолжает эксперт. Да и деваться им особо некуда. В странах исхода с работой напряженка. А ехать в дальнее зарубежье не очень перспективно и еще более дорого, чем в Россию. Тем более что там много мигрантов из других стран - Африки, Азии, Ближнего Востока. И наших узбеков-таджиков там никто не ждет, констатирует "Российская газета", сообщает point.md