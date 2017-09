В одном из роликов можно увидеть, как сильный ветер срывает крышу у дома на побережье Майами, сообщает РИА Новости

Один из местных жителей также запечатлел затопленную деловую часть города. Ведущий местных новостей Омар Льюис опубликовал аналогичное видео с пометкой "ураган "Ирма" быстро превращает улицы Майами в реки".

Другой журналист, Джош Бенсон, заснял, как из-за урагана в доке престижного района Майами Авентура тонут лодки и яхты.



​Ранее в сеть также попал видеоролик с камеры, запечатлевшей разгул стихии на пляже Махо на острове Сан-Мартен. В конце видео камера ломается под воздействием сильного ветра.

Ураган "Ирма" оставил без электричества 3,3 миллиона человек во Флориде. В субботу губернатор штата Рикк Скотт призвал местных жителей "не ждать" и немедленно эвакуироваться, предупредив о смертельной опасности из-за штормовых волн.

На Карибских островах из-за урагана погибли 27 человек. В США официальных данных о погибших пока не было. По прогнозам властей, из-за "Ирмы" могут пострадать более 30 миллионов человек.

Roof of a home in #Miami coast being ripped off by powerful #HurricaneIrma winds. Terrifying stuff. These winds are no joke. #Irma pic.twitter.com/P0kMIKqlf6