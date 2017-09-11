По Японии начал курсировать поезд с кошками

Пассажиры поезда в Огаки, центральня Япония, получили возможность путешествовать в компании кошек — это совместная акция местных гражданских активистов и железнодорожной компании.

По вагону поезда, который разъезжает по префектуре Гифу, бродят 30 пушистиков — все они были подобраны на улице, передает Reuters.

В поезде можно насладиться не только взаимодействием с кошками, но и отобедать — фактически, это разновидность популярных в Японии котокафе, только на колесах, передает Моя планета.

Задача такого необычного заведения — привлечь внимание общественности к проблеме бродячих котов. Хотя зверьки, живущие в поезде, выглядят довольными жизнью – они много играют и общаются с пассажирами — организаторы надеются, что всех этих животных удастся пристроить кому-нибудь домой.

Число кошек в Японии, поступивших в приюты, за 12 лет сократилось примерно на 70% - с 237 246 в 2004 году до 72 624 в 2016 году. Популяция домашних кошек в Японии составляет около 9,8 млн.

Обычными кафе с кошками давно уже никого не удивишь — таковые есть и в России. Тем временем, в мире открываются кафе с кроликами, совами, ежиками, ястребами и даже змеями.