"Пойдем в народ и посмотрим, кого поддержат люди" - Додон заговорил об импичменте

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что не подпишет ни один антироссийский закон и уверен в поддержке народа.

В Молдавии в конце сентября открывается очередная парламентская сессия, на которой депутаты намерены, в том числе, повторно рассмотреть отклоненные президентом законы, а также обсудить инициативу о запрете на вещание информационных, аналитических телеперадач российских телеканалов.

"В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы, — заявил Додон.

По его словам, он намерен отклонить и "пресловутый закон о так называемой "российской пропаганде".

"Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу", — подчеркнул президент.

При таком развитии событий, согласно закону, парламент должен констатировать, что президент, по их мнению, нарушил конституцию, и запустить процедуру снятия главы республики с поста через референдум. "Я готов пойти на это (на референдум – ред.). Уверен, что народ будет на моей стороне", — отметил Додон.

Он не исключил в будущем в случае острой необходимости блокирования всех законов парламента, добавив, что "это крайний вариант".

На вопрос, что он намерен предпринять, если парламентское большинство выразит президенту импичмент, Додон ответил: "Пойдем в народ и посмотрим, кого поддержат люди".

"Любой подобный шаг – это рост рейтинга президента. И они (парламентское большинство – ред.) это понимают. При таком рейтинге доверия к главе республики они на импичмент не пойдут. Задача – сбить рейтинг. Для этого они провоцируют Россию, чтобы закрыли экспорт и так далее, провоцируют нас на ошибки, но мы не будем их допускать. Поэтому на импичмент они, скорее всего, не пойдут, потому что проиграют", — уверен глава республики.