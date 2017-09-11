Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что не подпишет ни один антироссийский закон и уверен в поддержке народа.
В Молдавии в конце сентября открывается очередная парламентская сессия, на которой депутаты намерены, в том числе, повторно рассмотреть отклоненные президентом законы, а также обсудить инициативу о запрете на вещание информационных, аналитических телеперадач российских телеканалов.
"В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы, — заявил Додон.
По его словам, он намерен отклонить и "пресловутый закон о так называемой "российской пропаганде".
"Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу", — подчеркнул президент.
При таком развитии событий, согласно закону, парламент должен констатировать, что президент, по их мнению, нарушил конституцию, и запустить процедуру снятия главы республики с поста через референдум. "Я готов пойти на это (на референдум – ред.). Уверен, что народ будет на моей стороне", — отметил Додон.
Он не исключил в будущем в случае острой необходимости блокирования всех законов парламента, добавив, что "это крайний вариант".
На вопрос, что он намерен предпринять, если парламентское большинство выразит президенту импичмент, Додон ответил: "Пойдем в народ и посмотрим, кого поддержат люди".
"Любой подобный шаг – это рост рейтинга президента. И они (парламентское большинство – ред.) это понимают. При таком рейтинге доверия к главе республики они на импичмент не пойдут. Задача – сбить рейтинг. Для этого они провоцируют Россию, чтобы закрыли экспорт и так далее, провоцируют нас на ошибки, но мы не будем их допускать. Поэтому на импичмент они, скорее всего, не пойдут, потому что проиграют", — уверен глава республики.
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авторы DW