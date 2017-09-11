Расшифровано написанное "одержимой" монахиней "письмо дьявола"

Итальянские ученые с помощью программы, найденной в скрытом сегменте интернета, расшифровали письмо на непонятном языке — его автор, монахиня XVII века, утверждала, что послание было продиктовано ей самим дьяволом.

Сестра Мария Кросифисса делла Кончесионе, урожденная Изабелла Томаси, была принята в бенедиктинский женский монастырь в Пальма ди Монтихааро в возрасте 15 лет. Однажды утром в 1676 году тридцатилетняя монахиня проснулась в чернилах и с таинственным письмом перед ней. Она рассказала другим сестрам, что была одержима сатаной и что якобы он заставил ее написать сообщение.

Монахини поверили ей. С тех пор письмо хранилось в монастыре. Попытки расшифровать его предпринимались на протяжении многих лет, но никто не преуспел — до последнего времени.

Команда исследователей из научного центра «Людум» в Катании, Сицилия, использовала программу, которую они нашли в дарк-вебе, чтобы расшифровать письмо, передает Моя планета.

«Мы слышали о программном обеспечении, которое, по нашему мнению, используется разведывательными службами для кодирования», — сказал Даниэле Абате, директор центра.

Сестра Мария за годы, проведенные в монастыре, достигла высот в изучении лингвистики, и ученые полагают, что письмо на самом деле написано на языке ее собственного изобретения — мешанины из алфавитов, которые были ей известны. Взяв эту теорию за основу, команда сравнила текст письма с языками, предположительно, знакомыми монахине – латынью, древнегреческим, современным греческим, руническим алфавитом.

Команда ученых перевела 15 строк письма и обнаружила, что текст посвящен отношениям между людьми, Богом и сатаной. Сообщается, что письмо бессвязно и не совсем последовательно и логично. Это поддерживает теорию современных ученых, которые считают, что сестра Мария была не «одержима дьяволом», а страдала от шизофрении или биполярного расстройства.

В письме Бог, Иисус и Святой Дух называется «мертвым грузом» и говорится, что «Бог думает, что он может освободить смертных». Также в тексте содержится утверждение, что Бог был изобретен человеком и что «эта система ни для кого не работает».

Другое предложение гласит: «Возможно, теперь Стикс определен» — речь о реке Стикс, которая разделяет Землю и подземный мир в греческой и римской мифологии.