Лидер Приднестровья отказался от встречи с Игорем Додоном до заседания Генассамблеи ООН

Игорь Додон заявил, что лидер Приднестровья Вадим Красносельский не захотел проводить с ним встречу в сентябре до заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на которой молдавское правительство намерено поднять тему вывода иностранных военных с территории республики

Постпред Молдовы при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ".

"Предложил, чтобы это (встреча с Красносельским – ред.) произошло до 15 сентября. Думаю, что было бы правильно до ГА ООН, чтобы мы высказали единую позицию двух руководителей, которых избрал народ. Услышал в ответ, что они хотят не в сентябре, а в октябре", — сказал Додон, которого цитирует РИА Новости.

Как отметил молдавский лидер, с его стороны "всегда была открытость, и она будет дальше".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.



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