Третий месяц подряд в Молдове продолжается дефляция

В августе в Молдове третий месяц подряд зарегистрирована дефляция – 0,4% против 0,9% - в июле. Кумулятивный уровень инфляции за восемь месяцев составил 3,4%, а годовая, с августа 2016 г. по август 2017 г. - 7,3%. Тем самым, она пятый месяц подряд превышает целевой коридор Национального банка в 5% плюс-минус 1,5%.

Как передает Инфотаг со ссылкой на данные Бюро статистики, августовская дефляция вызвана, прежде всего, сезонным снижением цен на продукты – на 1,7%. Непродовольственные товары незначительно подорожали, в среднем на 0,8%, а тарифы на услуги остались неизменными.



По наблюдениям статистиков, больше всего в заключительный месяц лета подешевели овощи - на 15,9%, в том числе баклажаны – на 50,5%, помидоры – на 41,3%, лук – на 23,1%, картофель – на 20,4%. Кроме того, существенно снизились цены арбузы и дыни – на 49,4%, виноград - на 31,9%, фрукты: косточковые – на 12,3%, а семечковые – на 5,8%.



В то же время, яйца подорожали на 8,1%, огурцы – на 5,8%, кабачки – на 5,3%, цитрусовые – на 1,7%.



Из непродовольственных товаров отмечен рост цен на топливо – 4,1%, дрова – 3,3%, детские туфли – 2,9%, рубашки – 2%. А подешевел бытовой газ в баллонах – на 2%, босоножки – на 1%, телевизоры - на 0,6%.



Среди услуг отмечен рост стоимости авиабилетов – 2,4%, аренды жилья – на 1,3%. В то же время, турпутевки за рубеж стали дешевле на 2,5%, железнодорожные билеты – на 1,6%, плата за содержание ребенка в детсадах – на 0,8%.