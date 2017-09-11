Первое промо-видео новых "50 оттенков" стало хитом

В Сети на YouTube-канале Fifty Shades был обнародован тизер-трейлер нового заключительного фильма из трилогии "Пятьдесят оттенков". Лента имеет название "Пятьдесят оттенков свободы". Первое промо-видео будущего фильма за сутки набрало почти 1,5 миллиона просмотров, став интернет-хитом.

По сюжету, в финальном фильме герои празднуют заключение брака, после чего отправляются отдыхать в тропический рай. Однако даже там, на отдаленном курорте, молодая семья сталкивается с призраками прошлого.

Ожидается, что выход фильма состоится 8 февраля 2018 года. Главные роли в фильме исполняют Джеми Дорнан и Дакота Джонсон. Режиссером картины выступает Джеймс Фоули, пишет korrespondent.net.