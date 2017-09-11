В Киеве водитель Range Rover сбил насмерть женщину и сбежал

В ночь с 10 на 11 сентября в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Киев Оперативный.

На проспекте Соборности (остановка "Давыдова"): водитель автомобиля Range Rover с номером I0001I сбил девушку и скрылся с места происшествия. От полученных травм девушка погибла на месте, сообщает korrespondent.net

Очевидцы утверждают, что перед аварией девушка расписала алкогольные напитики в парке рядом. Потом она решила перейти трехполосную дорогу.

Сейчас продолжаются розыскные мероприятия. В полиции просят свидетелей аварии или всех, кто владеет информацией о местонахождении автомобиля, срочно звоните 102. Анонимность гарантируется.