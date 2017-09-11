Директор бельцкой автошколы получил три года тюрьмы

Директор автошколы из Бельц приговорен к трем годам лишения свободы за взяточничество. Он также лишен права в течение четырех лет по отбытии наказания работать в образовательных учреждениях.

Как сообщает Инфотаг, прокуроры сумели доказать в суде, что он вымогал и получил 27 тыс. леев на протяжении 2015-2016 гг. от местного жителя, обещая способствовать в получении водительских прав категории D и E. Экс-директор признал свою вину. Часть его имущества будет подвергнута процедуре специальной конфискации.

Решение может быть оспорено в Апелляционной палате.