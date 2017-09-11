Мужчина на глазах детей отрубил жене ногу за измену

Житель Индонезии отрубил мачете ступню своей жене, заподозрив ее в измене. Это произошло прямо на глазах у двух малолетних детей пары.

Инцидент произошел в округе Бадунг на острове Бали 5 сентября. Местный житель поссорился со своей женой, обвинив ее в неверности, передает Вести.ру. В ходе ссоры мужчина схватил мачете и начал наносить супруге удары по ногам, отрубив ей левую ступню. Во время конфликта в доме присутствовали и дети пары.

Осознав свои действия, индонезиец тут же отвез спутницу жизни в ближайшую клинику. К сожалению, ступню женщине спасти не удалось. Правая нога также оказалась сломанной.

Мужчину арестовали. Ему грозит десять лет тюрьмы за нанесение увечий. Для помощи его супруге создали страницу по сбору средств на одной из краудфандинговых платформ в Интернете, где к настоящему моменту уже собрали около 34 тысяч долларов.