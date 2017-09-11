Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем

Во французской деревне Шато-Шалон неизвестные заменили святую воду в церковной купели коньяком.

Туристы почувствовали запах алкоголя при входе в местную церковь и поинтересовались у гида, является ли это местной традицией.

Местные власти инициировали собственное расследование и выяснили, что в купели со святой водой неизвестные вылили литр коньяка. В церкви не проводятся службы, а потому произошедшее было замечено не сразу, пишет lenta.ru

«Это рассмешило меня. Я думаю, что люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотят порвать с традициями», — рассказал мэр Шато-Шалона Кристиан Вуильем, отметив при этом, что, вероятно, эта шутка позабавила не всех.

Купели были очищены и вновь наполнены святой водой. Личность людей, ответственных за инцидент, до сих пор не установлена.