В июле этого года Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Бывший президент вновь вернулся в соседнюю страну, чтобы получить документы. На границе его встречала группа чиновников, в том числе бывший премьер Юлия Тимошенко.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2003 по 2013 год. На родине его обвинили в злоупотреблении властью и лишили гражданства, после чего он бежал. Позднее он получил украинское гражданство, а в 2015 был назначен губернатором Одесской области. После скандальной отставки Саакашвили лишили и украинского гражданства.