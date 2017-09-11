Китай введет полный запрет на бензиновые и дизельные автомобили

Власти Поднебесной собираются радикально ужесточить требования к автомобилям, которые выпускаются и продаются на территории КНР. Машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания попадут под запрет.

Из-за бурного роста промышленности и резкого увеличения парка автомобилей Китай остается страной с очень сложной экологической обстановкой, а загазованный воздух и смог - типичные явления для местных жителей. В правительстве КНР задумались над тем, как улучшить ситуацию, и решили наложить запрет на выпуск и продажу бензиновых и дизельных машин на своей территории, передает АвтоВести.

Местным и зарубежным автомобильным компаниям разрешат производить для реализации в Китае только электромобили и машины с гибридными установками, в которых традиционные ДВС сочетаются с электродвигателем и батареей. Это означает, что крупные концерны вроде Volkswagen, BMW, Mercedes и PSA, выпускающие свои модели в КНР в рамках СП с местными заводами, также должны будут перестроить производство на изготовление машин класса EV и PHEV.



Власти Поднебесной считают, что грядущие радикальные изменения в законодательстве будут стимулировать автопроизводителей выпускать экологически чистый транспорт уже сейчас. По прогнозам местных аналитиков, доля продаж новых электрических и гибридных моделей в Китае к концу 2018 года должна составить 8%, к 2020 году цифра вырастет до 12%, а в 2025 году достигнет 20%. Иначе говоря, уже через 8 лет каждая новая легковушка в КНР станет экологически чистой.

В какие конкретно сроки власти Китая намерены полностью запретить производство и выпуск машин с обычными ДВС, пока неизвестно.