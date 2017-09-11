Американцев призывают не стрелять в ураган "Ирма"

Полиция призывает жителей Флориды воздержаться от стрельбы в ураган "Ирма" из огнестрельного оружия. Ранее такое предложение было в шутку опубликовано в "Фейсбуке" и получило массовую поддержку местного населения.

"Для информации, НЕ стреляйте из оружия в ураган "Ирма". Он от этого обратно не повернет, а последствия могут быть непредсказуемыми", написало в своем "Твиттере" управление шерифа округа Паско. Под непредсказуемыми последствиями подразумевается траектория пуль, которые могут быть унесены ураганом в совершенно неожиданном направлении, и даже попасть обратно в стреляющего, уточняет Telegraph.

Перед этим 22-летний житель Флориды Район Эдвардс по причине "стресса и скуки" создал в "Фейсбуке" группу под названием "Стреляем в ураган "Ирма". По состоянию на 11 сентября, "интерес" к предложению проявили 55 тысяч человек.

После этого в соцсети стали появляться и другие группы "противодействия" урагану. Так, в одной из них стихийное бедствие предлагается "отпугнуть" при помощи огнеметов, передает Вести.ру.