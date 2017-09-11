Полиция установила несовершеннолетних кураторов "групп смерти" в соцсетях, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что организаторы закрытых групп, склонявших несовершеннолетних к суициду, обнаружены в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях.
"Нередко сами подростки становились "кураторами" таких групп", — рассказала Волк.
Так, во Владимирской области 14-летний подросток от имени куратора вел переписку с несовершеннолетними, угрожал им, если те отказывались выполнять задания, давал понять, что знает, где они живут, точно описывая местоположение дома и находящихся рядом объектов, передает Вести.ру.
В Самарской области "куратором" оказалась восьмиклассница из Тольятти, при регистрации она указала абонентский номер своего отца, фотографии же для анкеты взяла из Интернета. Подростком она давала задания, которые должны были привести их к трагическому финалу.
В Нижегородской области 14-летняя девочка рассылала с телефона сообщения с заданиями, опасными для жизни и здоровья.
Поскольку "кураторы" не достигли возраста уголовной ответственности, их поставили на профилактический учет, ведется работа с родителями. Некоторых из подростков по решению суда поместят в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа, отметила Ирина Волк.
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авторы DW