Новый тренд в моделировании бровей

Этот год продолжает нас удивлять чокнутыми трендами в области макияжа, касающимися, в частности, моделирования бровей.

В этом году мы уже пережили моду на волнистые, накладные и похожие на колючую проволоку брови. Казалось бы, придумано уже абсолютно всё, но инстаграм-модницы готовы на любые выдумки, лишь бы привлечь к себе внимание.

Чтобы сделать брови косичкой, нужен карандаш и немного геля. Заплести брови в косу невозможно, поэтому надо создать лишь иллюзию плетения. В умелых руках этот тренд создаётся всего за пару минут, пишет life.ru

Сначала карандашом нарисуйте узор, повторяющий косичку. После нанесите гель, чтобы результат закрепился на весь день. Такой макияж опробовали уже сотни бьюти-блогеров, и результат, который получился у некоторых из них, впечатляет.