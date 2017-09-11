"За "Матильду" гореть" - около офиса адвоката Алексея Учителя сожгли два автомобиля

В ночь на 11 сентября у московского офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы российского режиссера Алексея Учителя, загорелись два автомобиля. Рядом были разбросаны листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть».

Адвокат связал поджог с инициативой депутата Натальи Поклонской, которая выступает против показа фильма «Матильда», передает meduza.io.

Добрынин пояснил, что сгоревшие машины не имели к нему или его сотрудникам никакого отношения. Он добавил, что полиция зафиксировала факт поджога. О возбуждении уголовного дела ничего не сообщается.

31 августа петербургскую студию Учителя забросали «коктейлями Молотова». Здание серьезно не пострадало. Возбуждено дело о хулиганстве.

Фильм «Матильда» Алексея Учителя рассказывает о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Он получил прокатное удостоверение Минкульта.

Поклонская заявляет, что картина оскорбляет чувства верующих, так как Николай II причислен к лику святых.