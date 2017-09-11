В Сочи из-за камнепада ребенок сорвался в обрыв

Во время прогулки по старой Краснополянской дороге в результате камнепада в обрыв был сбит ребенок, в настоящее время спасатели ведут его поиски, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

В воскресенье в 12:20 от оперативного дежурного службы "01" в ЮРПСО поступило сообщение, что в Красной Поляне от камнепада пострадал ребенок, пишет РИА Новости

"Во время прогулки по старой Краснополянской дороге в результате камнепада был сбит в обрыв ребенок. В данный момент на месте работают спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России с целью обнаружения пострадавшего, оказания ему помощи и эвакуации", — сообщает пресс-служба ведомства.







