Далай-лама выразил сожаления мьянманским буддистам

Далай-лама напомнил мьянманским буддистам, что Будда бы непременно помог рохинджа

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV прокомментировал ситуацию в буддийской Мьянме, где правительственные войска продолжают операцию против этнического меньшинства мусульман-рохинджа.

Выступая перед журналистами в Северной Индии, Далай-лама выразил сожаления по поводу продолжающегося насилия. Он заявил, что Будда непременно помог бы рохинджа. "Они должны помнить, что Будда в этих обстоятельствах определенно помог бы этим бедным мусульманам", - приводит слова Его Святейшества CNN. Далай-лама добавил, что скорбит из-за происходящего.

По последним данным, начиная с 25 августа, когда военные начали широкомасштабную операцию в ответ на нападения со стороны боевиков-рохинджа, провинцию Ракхайн покинули около 300 тысяч мусульман. Они бегут в Бангладеш, несмотря на то, что власти соседней страны не справляются с таким количеством беженцев. Всего в Мьянме проживало около 1,1 млн рохинджа. Власти отказывают им в предоставлении гражданства, а местные жители, как уверяют беженцев, всячески притесняют иноверцев.



В субботу, 9 сентября, представители "Армии спасения Аркан Рохинджа", организации самообороны, созданной в 2012 году при поддержке Саудовской Аравии, предложили правительству Мьянмы перемирие с целью разрешения гуманитарного кризиса. В Нейпьидо отвергли предложение, заявив, что "не ведут переговоры с террористами".

Тем временем власти Индии присоединились к мировой общественности с призывом к властям Мьянмы прекратить насилие. 9 сентября, спустя несколько дней после визита премьер-министра Индии Нарандры Моди в Мьянму, индийский МИД выступил с заявлением, в котором говорится об обеспокоенности ситуацией в штате Ракхайн. Нью-Дели просит Мьянму сосредоточиться на безопасности гражданского населения, сообщает NDTV.

Рохинджа считают себя коренным населением штата Ракхайн, но правительство Мьянмы отказывает им в гражданстве, называя их нелегальными иммигрантами из Бангладеш. В Мьянме, по данным статистики, до последних событий проживало около 800 тысяч представителей этого народа. По данным ООН, рохинджа - одно из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Многие рохинджа живут в лагерях беженцев в Бангладеш и районах, расположенных вдоль границы между Таиландом и Мьянмой.



Против гонений на рохинджа выступили российские мусульмане и лично лидер Чечни Рамзан Кадыров. Накануне он заявил, что беженцы-мусульмане из Мьянмы с 8 сентября начнут получать гуманитарную помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.



Также стало известно, что ООН выделила в четверг семь миллионов долларов на оказание срочной помощи беженцам из штата Ракхайн в Мьянме. Средства пойдут на улучшение условий проживания вынужденных переселенцев, укрывшихся на территории Бангладеш.



Подробнее: http://www.newsru.com/religy/11sep2017/lama.html