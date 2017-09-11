Правоохранители обыскали квартиру 35-летнего жителя столицы

К 35-летнему жителю столицы наведались с обыском сотрудники полиции. Мужчину подозревают в совершении карманных краж.

По данным следствия, он вытащил из сумки пассажирки микроавтобуса кошелек, в котором находились 3200 леев. Произошло это в 126-й маршрутке.

Согласно УК, мужчине грозит штраф от 13 тясяч до 17 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.