Латвийские школьники изготовили и подорвали самодельную взрывчатку

По сообщению пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), 10 сентября было получено сообщение из Ильгюциемса, где двое мальчишек попались на подрыве собственноручно изготовленной взрывчатки.

Как отмечают в РМП, о происшествии на пульт дежурного сообщила местная жительница. Она пояснила, что вместе с мужем и дочкой дошкольного возраста отправились на прогулку. По пути им встретились бежавшие по проезжей части мальчишки, которые остановились у дорожного знака и оставили там подозрительную пластмассовую бутылку.

Почти сразу же бутылка стала пузыриться и шипеть, и женщина поняла, что сейчас произойдет взрыв. К счастью, она успела прикрыть собой ребенка, поэтому ЧП обошлось без пострадавших, пишет delfi.lv.

Одного из юных подрывателей задержал муж заявительницы. Он отвел его на место происшествия и ждал полицию. Мальчик рассказал, что вместе с другом изготовил взрывчатку с использованием доступной бытовой химии. 13-летнего хулигана доставили в дежурную часть, а затем передали матери.

Материалы дела отправлены в Отдел профилактики детских преступлений РМП. Устанавливается личность второго хулигана.