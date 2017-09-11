В работе двух столичных магазинах нашли многочисленные нарушения

Серьезные нарушение были обнаружены в работе двух продовольственных магазинов столицы.

По данным полиции, в торговых точках продавали алкогольные напитки сомнительного происхождения, а продукты хранились в антисанитарных условиях. Кроме того, в ходе проверки был обнаружен товар без документов о происхождении, черновики с бухгалтерскими записямии неучтенные деньги. При этом некоторые сотрудники были устроены на работу неофициально.

Правоохранители оповестили о нарушениях ответственные службы и органы. Проверки проводятся в рамках борьбы с незаконной продажей алкоголя и контрафактной продукции.