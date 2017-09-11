Самые крутые городские районы мира

Крупнейшее в мире издательство путеводителей для туристов Lonely Planet назвало 10 самых крутых городских районов мира, куда стоит отправиться путешественнику. Неранжированный список опубликован на сайте компании.

При составлении списка учитывались рекомендации местных жителей, касающихся кафе и ресторанов, а также клубов и других развлекательных заведений, передает Лента.ру.

В Борго Сан Фредиано во Флоренции туристам советуют отправиться за вкусными тапас в заведение Gesto и лучшими авторскими коктейлями в соседний бар Mad Souls & Spirits.

Сеульский Сеонгсу-донг когда-то был крупным индустриальным хабом, однако сегодня превращается в туристический район. Здесь гостям города предлагают отправиться в одно из заведений, расположенных в бывших заводских постройках. Например, в выставочное пространство Daelim Changgo или кафе Zagmachi.

Еще один участник списка — копенгагенский Вестербро. Этот модный район изобилует граффити, уличными маркетами, магазинчиками, ресторанами и барами. На бранч авторы Lonely Planet рекомендуют отправиться в Mad & Kaffe или Granola, а за пенными напитками в местные крафтовые пивоварни Mikkeller и Fermentoren.

В топ попали также районы «Треугольник» в Лиссабоне, Бизнес-Бэй в Дубае, Дамансара Хайтс в Куала-Лумпуре, Сансет Парк в Нью-Йорке, Ботафого в Рио-де-Жанейро, Фрелард в Сиэттле и Тутинг в Лондоне.