Заместитель начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Игорь Мунтяну на оперативном заседании в мэрии сообщил о том, что работы по дератизации начнутся в октябре, потому что, по мнению экспертов, это самый подходящий период.



Что касается подготовки жилищного фонда столицы к холодному сезону, то Игорь Мунтяну отметил, что профилактика инженерных систем выполнена на 99%. Гидропневматическая промывка осуществлена на 90%, гидравлическая проверка – на 90%. По завершении этих работ муниципальные предприятия приступят к оформлению технических паспортов, передает ipn.md.