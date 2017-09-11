Палеонтологические раскопки в испанской провинции Сория (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) позволили обнаружить останки брахиозавра. Об этом сообщила газета El Pais.
По ее информации, возраст находки - примерно 130 млн лет. Речь идет о роде Soriatitan golmayensis, который достигал 14 метров в длину. Останки были обнаружены недалеко от муниципалитета Гольмайо. "До сих пор считалось, что брахиозавры в ту эпоху уже вымерли в Европе", - объяснил палеонтолог Рафаэль Ройо.
Данный вид динозавров жил 150 млн лет назад на территории современной Африки, США и Европы. По словам специалиста, брахиозавр питался листьями хвойных деревьев, поскольку в то время на Иберийском полуострове было очень много растительности и рек. Палеонтологи восстановили останки зубов ящера, а также грудных позвонков, бедренных костей и передних и задних ног.
Брахиозавр представляет собой род растительноядных динозавров-зауроподов из семейства брахиозаврид, живших в конце юрского периода. Ящер обладал небольшой головой, которая располагалась на восьмиметровой шее, наклоненной под 45 градусов. Его рост превышал 13 метров. Длительное время брахиозавр считался самым высоким динозавром, сообщает ТАСС.
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авторы DW