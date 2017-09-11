В ООН сравнили операцию против рохинджа в Мьянме с этнической чисткой

Он призвал правительство Мьянмы завершить "жестокую военную операцию" в районе проживания рохинджа, привлечь к ответственности виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию этого этнического меньшинства.

Ситуация на севере Ракхайна обострилась после того, как в ночь на 25 августа полторы сотни повстанцев-рохинджа атаковали десятки полицейских постов и армейскую базу. Армия утверждает, что действовала в ответ на нападения боевиков. По свидетельствам очевидцев, военные Мьянмы нападали на мирных жителей, сжигали их дома и выгоняли людей из Ракхайна.

10 сентября вступило в силу перемирие, которое накануне в одностороннем порядке сроком на один месяц объявили повстанцы-рохинджа, ведущие борьбу с правительственными войсками Мьянмы. В заявлении "Армии спасения рохинджа Аракана" говорится, что прекращение боевых действий должно обеспечить возможность для предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению, "вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности". ARSA призвала армию Мьянмы последовать их примеру.

Между тем, по данным ООН, только за последние две недели в соседний Бангладеш бежали 290 тысяч представителей народности рохинджа. Два лагеря для беженцев в расположенном близ границы с Мьянмой городе Кокс-Базар переполнены, большинство прибывших страдают от голода и жажды, передает dw.com.