Игорь Додон обеспокоен судьбой сообщества румын и молдаван, которые проживают на территории Украины. Президент Молдовы опубликовал в Facebook заявление, связанное с принятием в Украине нового закона об образовании, который предполагает обучение только на украинском языке.
Президент считает, что одной из основных задач демократии является защита прав, терпимость к культуре и традициям этнических меньшинств.
По мнению Игоря Додона, закон принятый украинской Радой несправедлив. Президент озабочен тем, что этот закон может привести к денационализации крупного сообщества румын и молдаван, проживающих в Украине.
По словам молдавского президента, закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведет к отмене обучения на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине. Игорь Додон напомнил также об обращении румын, молдаван и других этнических меньшинств за помощью к международному сообществу.
Додон призвал киевские власти пересмотреть новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Президент отметил также, что в Молдове права украинской общины соблюдаются, а этнические украинцы имеют возможность учиться на родном языке.
В заключение, президент Республики Молдова выразил надежду на то, что украинские власти проявят мудрость и конструктивно подойдут к проблеме обучения этнических меньшинств, отказавшись от принятого закона об образовании, читать далее:https://point.md/ru/novosti/politika/igor-dodon-obespokoen-sudboi-rumyn-i-moldavan-v-ukraine
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW