В Кишиневе обсудили взаимоотношения между Молдовой и Люксембургом

Глава МИДЕИ Андрей Галбур сегодня провел встречу с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном, который находится с рабочим визитом в Молдове.

В ходе встречи стороны затронули вес спектр двусторонней повестки дня между Республикой Молдова и Люксембургом. В этом году отмечается 25-летие установления двусторонних дипломатических отношений, и в этой связи была подтверждена взаимная приверженность продвижению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, углублению сотрудничества в рамках международных организации и укреплению двусторонних правовых рамок.

Глава молдавской дипломатии выразил благодарность Люксембургу за политическую поддержку, оказанную нашей стране в рамках европейских институтов и ​​других международных организаций, а также за финансовую и гуманитарную помощь в реализации различных проектов, передает Молдпрес.

Официальные лица также обменялись мнениями о реализации РМ положений Соглашения об ассоциации, перспективах развития сотрудничества на различных отраслевых уровнях, а также о сотрудничестве в рамках «Восточного партнерства».

Министр Ассельборн подтвердил готовность своей страны полностью поддержать процесс реформ в Республике Молдова. Особое внимание было уделено дискуссиям по приднестровскому вопросу.