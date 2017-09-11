Около 30 грабителей задержали во Флориде во время урагана "Ирма"

Полиция округа Майами-Дейд в американском штате Флорида задержала 28 человек за мародерство и грабежи во время урагана "Ирма", обрушившегося на юго-восточное побережье США. Об этом сообщили в понедельник, 11 сентября, на странице местной полиции в Twitter.

"На данный момент за кражу и мародерство арестованы 28 человек. Наши офицеры продолжают патрулировать улицы", – говорится в сообщении.

Синоптики ожидают во Флориде возможное наводнение, а в течение шести часов в штате не утихают сильный ветер и дождь. В то же время сообщалось, что паники среди местного населения нет, также не было зафиксировано фактов мародерства, пишет 112.ua

11 сентября сообщалось, что финансовый район Майами Брикелл затоплен, высота подъема воды составила там около 60 см. Многие улицы города превратились в реки. Более миллиона жилых домов остались без электричества. Власти штата ранее распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибли не менее 27 человек.

Читайте также: Улицы стали реками: последствия урагана "Ирма" во Флориде сняли на видео