В Молдове возложили цветы в память о жертвах терактов 11 сентября

Премьер-министр Павел Филип и члены кабинета министров сегодня возложили цветы в посольстве США в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

"Республика Молдова, правительство и каждый человек в этой стране – все мы все солидарны с Соединенными Штатами. С моей точки зрения, террористические акты относятся к числу наиболее серьезных преступлений, у них нет морального или иного оправдания. Я не раз заявлял, что Молдова всегда будет рядом с теми, кто пострадал от террористических актов, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, мы будем способствовать их предотвращению", - заявил Павел Филип.

Зажег свечу в память о жертвах и спикер парламента Андриан Канду. Он выразил солидарность с американским народом и отметил, что после этого трагического события началась глобальная борьба с терроризмом.

«Сегодня, как и в 2001 году, власти Республики Молдова рядом с Соединенными Штатами Америки и чтят память тех, кто пострадал».

В свою очередь, посол США в Молдове Джеймс Петтит отметил, что для его страны очень важно, чтобы партнеры, такие как Республика Молдова, поддерживали борьбу с экстремизмом.