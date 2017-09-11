Умер создатель Росомахи

Скончался писатель и редактор комиксов Лен Уэйн, который известен, как создатель Росомахи и сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене, передает Mashable.

Писателю было 69 лет, причину смерти издание не сообщает.

Уэйн работал над перезапуском серии комиксов о "Людях Икс" в 1975 году, в тандеме с Дэйвом Кокрамом. Кроме того, он писал сценарии для выпусков "Бэтмена", "Супермена", "Зеленого Фонаря" и других.

Хью Джекман, сыгравший Росомаху в серии фильмов о супермутантах, прокомментировал смерть писателя, передает korrespondent.net.

"Мне посчастливилось познакомиться с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов", - отметил он на собственной Twitter-странице.