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Американец смастерил специальный стул для любителей пива
// фото: Elise Journal
14:38, 11 Sep 2017
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Житель американского города Гарден-Сити Мэтт Томпсон создал оригинальный стул, оснащенный холодильником и рычагом для подачи пива. Видео ремесленник выложил на своей странице в Facebook.

По словам Томпсона, расходы на стул из кедрового дерева составили около 400-500 долларов. На верхней части конструкции мужчина вырезал географические контуры штата Мичиган.

Кресло оснащено удобным подлокотником, а пиво в холодильнике на верхнем ярусе может охлаждаться в течение восьми часов. Томпсон установил полную дренажную систему, которая предотвращает проливание растаявшего льда по желобу. Над созданием всей конструкции человек работал в свободное время около 6 месяцев.

Несмотря на одобрительные комментарии пользователей, Томпсон заявил, что не планирует создавать реплики стула через трудоемкость и дороговизну процесса. Единственный экземпляр мужчина разыграет на аукционе в Детройте, а вырученные деньги получит местная благотворительная организация, пишет ru.espreso.tv.




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