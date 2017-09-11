Геофизики установили причину землетрясения в Мексике

Геологическая служба США назвала причину катастрофического землетрясения в Мексике, произошедшего 7 сентября.

Источник землетрясения находился в плите Кокос, располагающейся между полуостровом Калифорния и Панамским перешейком. Возмущение произошло из-за деформации данного участка земной коры. Выяснением точного механизма явления займется Геологическая служба США.

Ранее ученые полагали, что источником случившегося в Мексике землетрясения является зона субдукции (погружение одного участка литосферной пластины под другую) на границе плит Кокос и Северо-Американская.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло, по данным Национальной сейсмологической службы Мексики, в заливе Теуантепек, недалеко от штата Чьяпас, на южном побережье страны. Жертвами катастрофы стали более 200 человек, остались без электричества более 1,85 миллиона граждан страны, напоминает Лента.ру.