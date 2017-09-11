В Китае запретили мягкие европейские сыры

Власти Китая запретили импорт некоторых типов европейских мягких сыров в связи с беспокойствами, что вероятной угрозы для здоровья

Запрет касается многих популярных мягких сыров, в том числе бри, камамбера, рокфора и других, передает CNN.

Претензии китайских регуляторов вызвали бактерии, которые содержатся в этих сырах. Когда именно внедрен запрет, точно неизвестно: некоторые поставщики продуктов из Европы говорят, что он действует с июня, другие узнали о нем в середине августа.

Поставок твердых сыров запрет не касается. Также не запрещается продавать мягкие сыры, произведенные в Китае, пишет ru.espreso.tv.

В прошлом власти Китая неоднократно налагали запрет на ввоз того или иного сыра.

2014 года временный запрет был наложен на весь сыр из Великобритании из-за несоответствия санитарным стандартам, а в 2008 году запрещали моцареллу, которая под новый запрет не попала.