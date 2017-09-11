Facebook тестирует сервис встреч с друзьями

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook начала тестирование нового сервиса организации встреч, который похож на популярное приложение для знакомств Tinder

Главное отличие предлагаемого Facebook нововведения заключается в том, что оно предназначено для организации встреч только с друзьями, тогда как суть Tinder в назначении свиданий с незнакомыми людьми, которые находятся поблизости.

Сейчас речь идет о мобильном приложении Facebook Messenger. Работает он следующим образом: пользователь получает сообщение-предположение о необходимости встречи с определенными людьми из списка друзей.

При переходе появляется сообщение с фотографией одного из друзей и вопрос о необходимости назначения встречи на этой неделе.

Если оба друзья дадут положительный ответ, то приложение предложит организовать встречу. Но если один от встречи откажется, то второй об этом не узнает.

Сервис тестируют только в Торонто и Новой Зеландии, пишет ru.espreso.tv