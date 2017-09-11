Вода пропала: "Ирма" забрала океан у Багамских островов

Невероятные кадры с разрушительным ураганом «Ирма», бушующим на территории ряда стран Карибского бассейна, появились в соцсетях. Свирепая «Ирма» оказалась настолько мощной, что «втянула» и забрала с собой воду у побережья Багамских островов.

Как отмечает The Independent, это оказалось вторым редчайшим явлением за 24 часа штормовой «пляски». Сначала аэропорт Принцессы Юлианы на пляже в Сен-Мартине, где самолеты пролетали буквально над головами у туристов, был полностью уничтожен ураганом. Теперь стихия «забрала» с собой океан.

«Я сейчас в недоумении… Это Лонг-Айленд, Багамские острова, и океанская вода пропала!» — написал пользователь Twitter @Kaydi_K, разместивший видео.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны морские раковины, лежащие на влажном, скалистом песке, буйки и доки без воды под ними. В этих видеороликах океанской воды просто нет. Даже за горизонтом нет ее признаков.

Эксперты отмечают, что в течение нескольких часов или даже дней буря может изменить форму океана. Скорее всего, «исчезновение воды» связано с низким давлением в центре урагана, благодаря чему «Ирма» всасывает воздух и тянет воду к центру, передает Моя планета.

Между тем специалисты уверены, что цунами ждать не стоит: подобное явление уже происходило на Багамах в 1936 году: тогда вода стремительно вернулась, но не принесла масштабных разрушений.