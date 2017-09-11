Порошенко прокомментировал прорыв Саакашвили

Инцидент, произошедший с бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили в пункте пропуска Шегени, необходимо решать без политики, исключительно в правовом поле.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Национальном медуниверситете, передает korrespondent.net.

"Совершено преступление, потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства, и мне все равно, кто нарушает государственную границу – боевики на востоке или политиканы на западе, должна быть абсолютно четкая и юридическая ответственность", - сказал он.

Кроме того, во время совещания по развитию сельской медицины в Киеве Порошенко похвалил пограничников за их действия во время прорыва Саакашвили через границу.

"Наши пограничники, которые наилучшим образом зарекомендовали себя во время АТО, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное и исключительное право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего, собственно говоря, эти политиканы добивались", - заявил он.

Zакануне экс-главе Одесской областной администрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.