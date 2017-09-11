"Все плохо": волгоградские рабочие оставили послание потомкам

В Волгограде рабочие, которые меняли трубы в одном из районов города, оставили на них послание потомкам.

Мужчины кратко и емко описали ситуацию в мире, начав со слов "Все плохо". Они также указали курс доллара, стоимость 92-ого бензина, среднюю зарплату в регионе и новостную повестку дня.

"Под трубой зарыли бабки. Это вам подарок от нас", — подытожили они.

Фотографию трубы в своем Facebook опубликовала активистка, передает Вести.ру.