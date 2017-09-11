В Домодедове задержан индиец с драгоценностями

В московском аэропорту Домодедово правоохранители задержали мужчину с полудрагоценными камнями.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Индии. Он вылетал рейсом Москва-Дубай, но не задекларировал имеющиеся товары — прозрачные бесцветные камни различных цветов. Всего 416 полудрагоценных камней. По данным таможенного эксперта, все камни – природные.

В общей сложности их рыночная стоимость превышает два миллиона рублей, передает Вести.ру.