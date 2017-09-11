В Молдове пройдут международные учения спасателей

В Молдове с 18 по 21 сентября пройдут международные учения спасателей EUMOLDEX 2017, в которых примут участие специалисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Украины и Молдовы.

Как передает Инфотаг, еще три команды - Чехии, Дании и Румынии станут не основными участниками.

Цель учений, организованных Генеральным инспекторатом по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям МВД РМ - организованное противодействие стихийным бедствиям и техногенным авариям. Будут смоделированы ситуации с наводнением, землетрясением, пожарами и авариями.

За деятельностью спасателей будет наблюдать экспертная группа из представителей 23 стран. Последний раз столь масштабные учения проводились в РМ в 2011 году.